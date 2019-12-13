Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 харьковской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Такое решение ЦИК принял на заседании 13 декабря. В комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа от «Слуги народа» Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.

По данным ЦИК избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.

Напомним, 6 ноября Кучер был назначен на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия