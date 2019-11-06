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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область он вручил Кучеру служебное удостоверение и представил его общине края.

«Поздравляю вас. Пока поздравляю, а по результатам – увидим», - сказал Президент.

Председатель Харьковской ОГА поблагодарил Зеленского за доверие. Кучер отметил, что приоритетом его работы будет привлечение инвестиций, решение экологических проблем, а также борьба с коррупцией.

Алексей Кучер родился в 1985 году. Окончил Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. В 2011 году получил адвокатскую лицензию. Преподаватель Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. В 2019-м на внеочередных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом Украины.
ForUm

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