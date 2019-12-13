Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил отреагировало на задержание сержанта ДШВ Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павел Шеремета.

«Вчера вечером, после вручения уведомления о подозрении, работниками правоохранительных органов была задержана военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сержант Яна Дугарь. Яна Дугарь проходит военную службу в ДШВ с 22 мая 2018 года. За время прохождения военной службы зарекомендовала себя с положительной стороны», - сообщается странице Командования в Facebook.

Также отмечается, что Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил будет содействовать правоохранительным органам во время проведения следственных действий.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.