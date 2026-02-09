ДШВ підтримують розслідування корупційної схеми з постачання продуктів для ЗСУ

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України заявило про жорстку позицію щодо будь-яких проявів корупції, зловживання службовим становищем та дій, які підривають довіру суспільства і шкодять боєздатності армії.

У повідомленні, оприлюдненому в офіційному телеграм-каналі ДШВ, наголошується, що інформація правоохоронних органів про підозру посадовій особі тилу однієї з підпорядкованих військових частин є надзвичайно серйозною. У командуванні підкреслили принцип нульової толерантності до корупції та зазначили, що кожен військовослужбовець, незалежно від звання чи посади, несе персональну відповідальність за свої дії відповідно до закону.

Також повідомляється, що командування ДШВ повністю сприяє органам досудового розслідування, надає всю необхідну інформацію та забезпечує проведення слідчих дій і перевірок для встановлення всіх обставин справи.

Обставини провадження у заяві ДШВ не деталізуються. Водночас у понеділок Державне бюро розслідувань повідомило про викриття та блокування масштабної корупційної схеми під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області.

За даними слідства, організатором оборудки був начальник продовольчої служби однієї з військових частин, який діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України та ч. 4 ст. 409 КК України. Про підозру також повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу логістики, яка, за версією слідства, отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів і передавала частину коштів керівнику.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.