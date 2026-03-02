Українські розвідники прорвали лінію оборони окупантів на стику трьох областей

Бійці 132-й окремий розвідувальний батальйон прорвали лінію оборони сил РФ на Олександрівському напрямку, повідомило командування Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За повідомленням, у ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів. Завдяки діям розвідників вдалося зірвати плани ворога щодо подальшого наступу та відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів. У ДШВ не уточнюють, чи вдалося під час прориву звільнити населені пункти.

Олександрівський напрямок — ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Станом на лютий–березень 2026 року цей напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони України.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти скоротили кількість штурмів на Харківщини.