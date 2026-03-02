﻿
Війна

Українські розвідники прорвали лінію оборони окупантів на стику трьох областей

Українські розвідники прорвали лінію оборони окупантів на стику трьох областей

Бійці 132-й окремий розвідувальний батальйон прорвали лінію оборони сил РФ на Олександрівському напрямку, повідомило командування Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За повідомленням, у ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів. Завдяки діям розвідників вдалося зірвати плани ворога щодо подальшого наступу та відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів. У ДШВ не уточнюють, чи вдалося під час прориву звільнити населені пункти.

Олександрівський напрямок — ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Станом на лютий–березень 2026 року цей напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони України.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти скоротили кількість штурмів на Харківщини.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДШВпрорив фронтуОлександрівський напрямок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

WSJ розкрив деталі атаки на лідерів Ірану: 200 винищувачів та 30 авіабомб по резиденції Хаменеї
Свiт 01.03.2026 09:46:38
WSJ розкрив деталі атаки на лідерів Ірану: 200 винищувачів та 30 авіабомб по резиденції Хаменеї
Читати
Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Хаменеї
Свiт 01.03.2026 09:40:57
Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Хаменеї
Читати
Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою
Свiт 28.02.2026 19:12:26
Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою
Читати

Популярнi статтi