﻿
Війна

Українські підрозділи відновили контроль над 300 км² території

Українські підрозділи відновили контроль над 300 км² території

Підрозділи Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування російських окупантів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ, українські військові ведуть контрнаступальні дії та відбивають атаки противника, попри залучення РФ усіх наявних людських і технічних ресурсів.

З початку операції ДШВ разом із суміжними підрозділами відновили контроль над понад 300 км² території - зачищено 8 населених пунктів.

Головна мета операції — зірвати плани ворога, розгромити його угруповання та витіснити за адміністративний кордон Дніпропетровської області

Остаточні результати операції будуть відомі після завершення активної фази.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДШВситуація на фронтіДніпропетровщина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уражено сторожові кораблі та літаки противника на тимчасово окупованих територіях
Війна 21.02.2026 22:04:59
Уражено сторожові кораблі та літаки противника на тимчасово окупованих територіях
Читати
Українські ракети FP-5 вдарили по заводу двигунів для "Іскандерів" у Росії
Війна 21.02.2026 15:05:04
Українські ракети FP-5 вдарили по заводу двигунів для "Іскандерів" у Росії
Читати
У Кам'янському затримали двох чоловіків, які з вогнепальною зброєю напали на військовослужбовців "Айдару"
Надзвичайні події 21.02.2026 14:52:04
У Кам'янському затримали двох чоловіків, які з вогнепальною зброєю напали на військовослужбовців "Айдару"
Читати

Популярнi статтi