Українські підрозділи відновили контроль над 300 км² території

Підрозділи Десантно-штурмові війська ЗСУ проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування російських окупантів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ, українські військові ведуть контрнаступальні дії та відбивають атаки противника, попри залучення РФ усіх наявних людських і технічних ресурсів.

З початку операції ДШВ разом із суміжними підрозділами відновили контроль над понад 300 км² території - зачищено 8 населених пунктів.

Головна мета операції — зірвати плани ворога, розгромити його угруповання та витіснити за адміністративний кордон Дніпропетровської області

Остаточні результати операції будуть відомі після завершення активної фази.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини.