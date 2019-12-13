Президент Владимир Зеленский прокомментировал снятие с эфира в России сериала «Слуга народа», в котором он исполнил главную роль. Об этом он заявил в эфире «1+1», сообщает hromadske.

«Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти или той части власти, которая руководит информационной политикой в ​​России. Лучше бы тогда вообще не показывали», — отметил Зеленский.

Он посоветовал всем, кому интересно увидеть продолжение сериала, воспользоваться ютьюбом.

Напомним, 11 декабря в эфире российского телеканала ТНТ показали три эпизода первого сезона сериала «Слуга народа». Из первой серии, показанной в Москве, вырезали шутку о президенте России Владимире Путине.

После этого телеканал снял с эфира сериал.