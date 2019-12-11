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Со среды, 11 декабря, на одном из российских телеканалов начнется показ телесериала «Слуга народа» в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте телеканала

«В 2019 году президентом Украины стал Владимир Зеленский – исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа». Представьте, как если бы президентом России стал актер Александр Робак. Почему он? Потому что именно он сыграл в сериале «Домашний арест» на PREMIER простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и вместе с близкими, друзьями и врагами проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику. С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране – Украине, так и произошло. Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот – сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из «народа» становится президентом только от безысходности своего же народа», - говорится в сообщении на сайте телеканала. 

Сериал «Слуга народа» придумала студия «Квартал 95» – компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телесмотрения. Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People, а на российском телевидении «Слугу народа» впервые покажут на канале ТНТ.

Ранее данный сериал транслировался на украинском телевидении. Зеленский в нем снимался еще в качестве актера «Квартала-95». Главный герой сериала - Василий Голобородько - обычный учитель истории, которому удалось стать президентом Украины.    
ForUm

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