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Российский телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Медуза».

В телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо «Слуги народа», который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

В ТНТ сообщили, что изначально не собирались показывать в эфире больше трех первых серий «Слуги народа», а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier. Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».

На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете. В мае стало известно, что «Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ сериала в интернете на территории России. «Слугу народа» показывают в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск», которым владеет «Яндекс».

Показ сериала в Premier начнется 12 декабря. «Ведомости» пишут, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о «Слуге народа» на платформе не было. Как убедился корреспондент «Медузы», сначала в Premier опубликовали несколько эпизодов сериала, затем появилось уведомление о начале показа и первые три серии.

В эфире ТНТ 11 декабря показали три эпизода первого сезона сериала «Слуга народа». Из первой серии, показанной в Москве, вырезали шутку о президенте России Владимире Путине.
ForUm

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