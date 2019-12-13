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Холдинговая компания «Киевгорстрой» берет на себя обязательство подхватить объекты «Укрбуда» с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу КГС.

«Основная часть переговорного процесса с компанией «Укрбуд» и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной», – говорится в заявлении.

Отмечается, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

«Киевгорстрой» будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры – переданы владельцам», – заявили в КГС.

Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все недострои «Укрбуда» будут завершены компанией «Киевгорстрой».

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Укрбуд» остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме «Элита-Центр».
ForUm

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