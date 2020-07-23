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Киевсовет принял решение об освобождении от долевого участия объектов «Укрбуда». Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что это позволит «Киевгорстрою» взяться за достройку еще шести объектов, в которых свое жилье получат тысячи человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я понимаю, что такое решение по «Укрбуду» - не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более что долевое участие через несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине», - отметил Кличко.

Он считает, что парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые сделают невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.

«Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии – Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как «Укрбуд», «Аркада». Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому обманутые люди приходят к нам, - сказал мэр. - Они говорят, что вложили средства, а их обманули. А это происходит, знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры,  которые существуют часто только на бумаге», - подчеркнул Кличко.

Напомним, президент Зеленский на пресс-конференции 20 мая, комментируя вопрос о долгостроях «Укрбуда», заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов.

12 декабря 2019 Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».
ForUm

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