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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире «Право на владу» на канале 1+1 заявил о том, что все недострои «Укрбуда» будут завершены, сообщает УНИАН.

По его словам, над этим вопросом работали и в Офисе президента, и правоохранительные органы, и многие другие. «На сегодняшний на вечер это вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена. На себя обязательства взял «Киевгорстрой», вопрос будет решен», - сказал он.

Вопрос с жильем для тысяч людей будет решен, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Укрбуд» остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме «Элита-Центр».

 
ForUm

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