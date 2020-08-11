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Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации «Укрбуд» на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в схеме задействованы ООО «СК «Укрстроймонтаж» и ЗАО «Укрэнергомонтаж», которые входят в состав Укрбуда. В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГП «НАЭК «Энергоатом». Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованном хранилище отработанного ядерного топлива, комплексах инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и заводе по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

В то же время проведенная СБУ проверка показала, что Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн гривен государственных средств.

Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года.

Проверка продолжается.
ForUm

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