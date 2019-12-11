России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газовая тема действительно была в повестке дня переговоров на высшем уровне – переговоров Путина и Зеленского 9 декабря в Париже, на встрече присутствовали Миллер и его коллега с украинской стороны, действительно были озвучены подходы сторон», - сообщил представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, «пока не удалось выйти на окончательные договоренности». При этом представитель Кремля отметил, что «позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные - что касается позиции российской стороны».

Песков напомнил, что «условлено, что руководители газовых компаний и также профильные министры продолжат свое общение».

Ранее во вторник Миллер сообщил журналистам, что «Газпром» в ближайшие дни планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу.

Зеленский сказал, что на двусторонней встрече с Путиным в Париже удалось разблокировать вопрос транзита российского газа. По словам украинского президента, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников.

Он также сообщил, что хотя годичный контракт на транзит природного газа между Украиной и РФ уже снят с повестки переговоров и хотя Киев настаивает на 10-летнем договоре, решение будет где-то посередине. Зеленский подтвердил официальную позицию Киева, согласно которой Украина готова рассмотреть возможность взыскания с «Газпрома» долга, присужденного Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а природным газом. Зеленский назвал это «компромиссной позицией» украинской стороны.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.