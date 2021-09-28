Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча нормандской четверки состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Происходит продолжение консультаций в нормандском формате между различными сторонами... и мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», - сказал он.

По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель «очень много для этого сделала».

«И мы имеем на сегодня только двух свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются», - сообщил глава Офиса президента.