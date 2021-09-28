также в разделеПолитика
Арахамия сообщил, когда рассмотрят кадровые ротации в Кабмине 6
ОП: Смена власти в Германии не повлияет на газовые гарантии 9
Украина и ЕС проведут совместную оценку выполнения СА 8
МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за газового контракта с РФ 15
Ермак: В США не обсуждали возможность размещения на Донбассе миротворцев ООН 44
В Трускавце «слугам народа» будут вручать партийный «Оскар» 15
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии 33
В ОП рассказали, почему не удается организовать встречу Зеленского с Путиным 46
Кулеба: Газовый контракт Венгрии и РФ – это удар по Украине, мы будем отвечать 37
Разумкова не пригласили на заседание «Слуги народа» в Трускавце 17
МИД обвинил Лукашенко в безосновательных инсинуациях в адрес Украины 10
Путин: Приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ 18
Зеленский ждет через 2 недели отчет от министерств о вакцинации сотрудников 25
Газ в обход Украины: МИД перенес комиссию с Венгрией из-за контракта с Газпромом 77
Лукашенко заявил о спецлагерях в Украине для «работы по Беларуси» 20
Кулеба считает речь Зеленского одной из сильнейших на Генассамблеи ООН 10
Кремль: Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще 31
Разумков уже выздоровел от коронавируса 13

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча нормандской четверки состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Происходит продолжение консультаций в нормандском формате между различными сторонами... и мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», - сказал он.

По словам Ермака, это было бы справедливо, ведь Меркель «очень много для этого сделала».

«И мы имеем на сегодня только двух свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются», - сообщил глава Офиса президента.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
63
Теги