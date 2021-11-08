Париж предлагал провести встречу глав МИД «нормандской» четверки 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

На пресс-конференции в Москве он напомнил, что 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в нормандском формате. По словам министра, проект этого документа занял «где-то три страницы».

Лавров рассказал, что в ходе встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме тот предложил встречу министров в Париже 11 ноября.

«Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, «давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны», - сказал российский министр.

Он добавил, что поинтересовался, видел ли Ле Дриан направленные в Париж ранее предложения Москвы.

«Он ответил отрицательно, еще не успел их посмотреть. Но опять стал настоятельно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», - сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявляла, что 11 ноября Москву посетит глава МИД Мали.

«Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата. Я уж не говорю про дипломатический этикет, это по-человечески просто некультурно. Так что мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислили те конкретные шаги, которые предпринимает киевский режим для того, чтобы торпедировать минские договоренности», - подчеркнул Лавров.

Министр резюмировал, что «11 ноября ничего не будет, новых дат не обсуждается».