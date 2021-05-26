Встреча политических советников «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) по видеоконференции запланирована на среду, 26 мая, в ходе которой ее участники планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских соглашений.

«Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая – ред.). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры», - сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии Интерфакс-Украина.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Участие в ней со стороны Украины примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщалось, Ермак на минувшей неделе направил коллегам по «нормандскому формату» письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.