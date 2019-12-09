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Переговоры «нормандской четверки», которые продолжались более двух часов, завершились.

Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает «Европейская правда».

Как сообщил перед тем заместитель главы офиса президента (ОПУ) Кирилл Тимошенко, лидеры «четверки» договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше. «Лидеры проходят по совместному коммюнике, пункт за пунктом», - объяснял он.

Напомним, ранее Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.

Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в «нормандском формате».
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