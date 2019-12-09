В Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины состоялась церемония прощания с сотрудником Центра специальных операций СБУ полковником Дмитрием Каплуновым, который трагически погиб на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украине удалось вернуть погибшего Героя домой.

Сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.