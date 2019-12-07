Российские незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего полковника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко на странице в Facebook.

По словам нардепа, тело Каплунова, который был убит во время выполнение боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 1 декабря, было передано украинской стороне.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем кто приложил усилия", - написал Костенко.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Позже стало известно, что погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.