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Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате взрывов наши воины получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 1 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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