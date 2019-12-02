Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В результате взрывов наши воины получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.
Также сообщается, что за минувшие сутки, 1 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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