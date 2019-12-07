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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вече Красные линии на Майдане Независимости в Киеве соберется 8 декабря в поддержку и защиту Украины перед переговорами в нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

«Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье — это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали — мы за эти „красные линии“ не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине», — отметил Порошенко.

По его словам, отсутствие результатов по итогам переговоров в нормандском формате не будет катастрофой.

«Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — подчеркнул он.

Идею построить стену на линии разграничения Порошенко оценил критически.

«К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась. Мой совет — стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится, по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ… Германия и Франция готовы защитить Украину, но только в условиях, когда Украина сама будет готова себя защитить. Так как это происходило в течение пяти лет», — добавил Порошенко.

Напомним, в центре Киева 8−9 декабря планируется 5 массовых акций, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек.

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук не поддержал представителей фракций «Голос», «Европейская Солидарность» и «Батькивщина».
ForUm

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