В центре Киева 8−9 декабря планируется 5 массовых акций, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

«В ГУНП г. Киева из Киевской городской государственной администрации поступило четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы.

Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка будут привлечены три тысячи правоохранителей и сформированы достаточные силы резерва. МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон», — отметили в полиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время координационного совещания в ГУ Нацполиции г. Киева заявил, что полиция провела ряд встреч с организаторами запланированных акций.

«Наша позиция — все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения», — подчеркнул он.

«Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом Президента. В случае каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно», — добавила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Анна Коваленко.