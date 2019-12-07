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Первый президент Украины Леонид Кравчук не поддерживает представителей фракций «Голос», «Европейская Солидарность» и «Батькивщина», которые призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря — накануне встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже, где проведут переговоры президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Об этом он сказал в эфире «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина», сообщает Громадське.

«Если вы хотите помочь процессу — то против кого этот протест? ... Если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю», — сказал Кравчук.

Он отметил, что когда канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрона едут на переговоры, люди не выступают против, а наоборот их поддерживают.

«Есть президент, ему поручено, избранный народом, он подписывает. Если он приедет и предаст, тогда вы выходите, я сам проголосую против, чтобы его от власти отстранить», — добавил экс-президент.

Со своей стороны, лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук, который был одним из подписантов документа с призывом выйти на акцию 9 декабря отметил, что считает выход на Майдан «выявлением гражданской позиции».

По его мнению, эта акция наоборот может стать поддержкой для Владимира Зеленского.

«Не зря люди хотят выйти и сказать свою позицию, не после, заранее, не веря, а до этого, чтобы показать эти «красные линии» и поддержать в каком-то смысле (президента — ред.). чтобы президент сказал, что люди выходят с повесткой дня такой же, что и я», — отметил Вакарчук.

Напомним, в центре Киева 8−9 декабря планируется 5 массовых акций, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек.
ForUm

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