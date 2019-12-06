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«ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Как сообщает пресс-центр ведомства, Украина продолжает переговоры с представителями так называемой «ДНР» для возвращения семье тела погибшего.

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям «ДНР» о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой «серой зоне».

«Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями «ДНР», но тело Дмитрия сих пор не вернули. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг», - говорится в собщении.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Позже стало известно, что погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. 
ForUm

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