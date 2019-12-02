На Донбассе при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «голос», полковник СБУ, ветеран войны на Донбассе Роман Костенко.

«Сейчас много говорят о переговорах с Россией, кто-то даже ожидает газовую подачку от Кремля, однако почти ежедневно с востока поступают печальные известия, которые напоминают, что в Украине идет война, развязанная агрессором. Война, которая ежедневно уносит жизни лучших», – написал он.

«Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины – Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов», – отметил Костенко.

По словам нардепа, он хорошо знал погибших и воевал вместе с ними. «Мы вместе прошли через много испытаний и выполнить немало заданий. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Покойтесь с миром, ребята», – написал Костенко.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

