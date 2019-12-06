Уголовное производство по факту избиения волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, сообщает пресс-служба полиции.

«Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер. После ряда сложных операций он находился в реанимации. Вчера, 5 декабря, вечером мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

В связи со смертью потерпевшего уголовное производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования полицейские провели осмотры места происшествия, обход домов, расположенных вблизи места преступления. Оперативники и следователи установили и отработали видео с камер наблюдения, которое приобщено к материалам уголовного производства.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.