У Дніпрі жорстоко побили волонтера й викрали гроші для ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам, яких слідство вважає причетними до нападу на волонтера у Дніпрі. За даними Офісу Генпрокурора, зловмисники жорстоко побили потерпілого та викрали гроші, які він зібрав для ЗСУ.

За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав $11 тис. на купівлю автомобіля для українських військових. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, після чого проникли до житла та заволоділи грошима.

Крім коштів, фігуранти, за даними слідства, викрали ювелірні вироби орієнтовною вартістю 100 тис. грн.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що серед підозрюваних є неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки з кримінальним середовищем.

Після нападу двоє фігурантів, як стверджує слідство, почали вимагати у потерпілого ще $10 тис., заявляючи про нібито неіснуючий борг. Протягом кількох місяців вони погрожували чоловікові насильством і вимагали передати гроші. Одного з підозрюваних затримали під час передачі коштів.

Під час восьми санкціонованих обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України), а двом із них також інкримінують вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

Наразі один із підозрюваних перебуває під вартою без права внесення застави. Стосовно іншого суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу, а третій уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.

ForUA нагадує, у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад та погрожував ножем працівникам автозаправної станції у Деснянському районі. Зловмисником виявився військовослужбовець у статусі СЗЧ (самовільного залишення частини).