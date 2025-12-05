День волонтера: в Україні вшановують тих, хто щодня наближає Перемогу

В Україні та світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (такою є повна назва Дня волонтерів) проголошений рішенням 40 сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року.

Засновник Благодійного фонду "МІЛА" Олексій Юренко у своєму блозі привітав волонтерів зі святом:

"Друзі, сьогодні ми відзначаємо День волонтера — свято людей, які не чекають подяк, а просто роблять добро.

Волонтери — це серце нашої країни. Це ті, хто першими приходять на допомогу, хто витрачає час, сили й ресурси заради інших. Хто не опускає рук навіть тоді, коли шлях непростий.

Ваші добрі справи — це світло, яке тримає Україну.

Щиро дякую кожному волонтеру, з ким доводилося працювати та кого зустрічав на своєму шляху. Ви — надзвичайні. Ви надихаєте. Ви наближаєте Перемогу.

І сьогодні для мене особливо символічно отримати Подяку від Департаменту логістики Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ця відзнака — нагадування про щоденну працю, відповідальність і силу, яку ми вкладаємо в допомогу армії та країні щодня.

Наш принцип простий: якщо не на передовій — то у постійній підтримці. Ми поруч 24/7. Бо сьогодні вся Україна — це велика родина волонтерів.

Зі святом, друзі!

Низький уклін за вашу людяність, незламність і велич серця".



