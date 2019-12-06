Умер жестоко избитый вечером 29 ноября пьяными подростками известный волонтер из Бахмута, 37-летний Артем Мирошниченко. Об этом сообщил его брат Сергей Мирошниченко.

«Прошу прекратить помощь. Артем умер», - написал он.

Как сообщают «Факты», врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. Известно, что полиция установила личности двух нападавших: 17-летний имеет условную судимость за разбой; 16-летний, как выяснилось в ходе расследования, занимался боксом.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.



