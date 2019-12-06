также в разделеПроисшествия
ГосЧС: Надежды, что в здании одесского колледжа остаются выжившие, нет 42
Стало известно еще об одной студентке, которая могла находиться в одесском колледже 26
Пожар в одесском колледже полностью не погашен 32
К медикам обратились еще двое пострадавших в результате пожара в одесском колледже 17
За сутки боевики 8 раз нарушили перемирие 19
На месте пожара в одесском колледже найдено тело женщины 42
Завершено расследование резонансного убийства столичного ювелира 13
Пожар в Одессе: полиция не исключает поджог 35
На лесоперерабатывающие предприятия Житомирщины пришли с обысками 24
Пожар в Одессе: спасатели приступили к разбору завалов, стены колледжа могут рухнуть 40
ГосЧС: Тушить пожар в Одессе мешали припаркованные авто 16
Пожар в Одессе: Исчез директор Института НАН 55
Зеленский о пожаре в Одессе: Жертв может быть больше 89
ООС: Боевики совершили 3 обстрела, потерь нет 12
На Харьковщине девятилетний мальчик поджег пять зданий в своем селе 51
На пожаре в Одессе погибла студентка, а не преподаватель 55
В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами 14
Труханов назвал вероятную причину пожара в одесском колледже 54

Умер жестоко избитый вечером 29 ноября пьяными подростками известный волонтер из Бахмута, 37-летний Артем Мирошниченко. Об этом сообщил его брат Сергей Мирошниченко.

«Прошу прекратить помощь. Артем умер», - написал он. 

Как сообщают «Факты», врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. Известно, что полиция установила личности двух нападавших: 17-летний имеет условную судимость за разбой; 16-летний, как выяснилось в ходе расследования, занимался боксом.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
17
Теги