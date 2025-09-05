Евакуація під обстрілами: вийшов документальний фільм Дениса Христова «1% війни»

На YouTube-каналі відомого волонтера Дениса Христова з позивним «Голландець» вийшов новий короткометражний документальний фільм під назвою «1% війни». Стрічка присвячена евакуації цивільного населення з прифронтових територій, зокрема з Авдіївки, у вирішальні дні боїв за місто.

Фільм триває 26 хвилин і складається з шести епізодів. У ньому показані реальні події, які Денис Христов фільмував особисто. Автор передав для монтажу понад терабайт матеріалів, але у фінальну версію ввійшов лише один відсоток, що й дало назву проєкту. Такий підхід, за словами автора, дозволив зосередитися на ключових емоціях та болю, які несе війна.

Один із найзворушливіших моментів фільму — порятунок важкопораненого військового. Пізніше Христов зустрів цього бійця вже у реабілітаційному центрі. Ця зустріч стала потужним свідченням людяності та стійкості навіть у найскладніших обставинах.

Фільм «1% війни» — це не просто хроніка, а глибоке емоційне занурення в реалії життя на передовій. Він показує, як у хаосі війни волонтери щодня ризикують життям, щоб рятувати інших.