Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго, заявила в ходе Часа вопросов к правительству министр финансов Оксана Маркарова, сообщает УНИАН.



«Новую программу на три года нельзя обсудить за неделю ... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками», - сказала Маркарова.

По словам министра, в этот раз правительство должно до конца выполнить программу сотрудничества, в отличие от предыдущих периодов.

«В этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться. Мы должны ее выполнить, выйти из нее и иметь экономику в таком состоянии, чтобы не нуждаться в МВФ», - добавила она.

Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

20 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине.