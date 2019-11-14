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Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве, передает УНИАН.

«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», - сказал представитель Фонда. Ранее в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября.

По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Напомним, Национальный банк предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году.
ForUm

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