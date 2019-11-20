Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства, отвечая на вопрос, ожидает ли он окончательных договоренностей о новой программе сотрудничества с МВФ по результатам визита миссии фонда, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что мы очень приблизились к достижению договоренности с нашими коллегами, на рабочем уровне, конечно ... Я оптимистично настроен относительно сроков и думаю, что прогресс будет точно уже в этом году», - сказал Гончарук.

Он также считает, что в работе с МВФ есть огромный прогресс за последние два месяца: «Мы гораздо лучше понимаем друг друга, я ожидаю, что эта работа даст результаты в ближайшее время»

Гончарук также отметил, что в практике достижения договоренности с Международным валютным фондом является беспрецедентным, когда такая договоренность достигается в течение двух месяцев, и это нормально, когда переговоры продолжаются полгода-год.

Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.