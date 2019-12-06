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Министерство внутренних дел будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности. Об этом заместитель министра внутренних дел заявил, комментируя трагедию в Одессе.

«То отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию. Учреждения заявляют, что нет средств на огнетушители и обновление пожарных рукавов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности», - сказал Геращенко.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. 

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
ForUm

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