В Одессе стало известно еще об одной студентке, которая могла находиться в колледже во время пожара. Соответствующая информация была озвучена во время заседания комиссии по ЧС в Одесской областной государственной администрации, сообщает УНИАН.



Как сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ОГА Сергей Готко, сегодня утром ему поступила информация об исчезновении еще одной пропавшей. Это студентка колледжа, 2001 г. р. «Таким образом, пропавшими без вести сейчас числятся 14 человек», - сказал Готко.

По его словам, по состоянию на утро 6 декабря, вывезено 230 куб. м пожарного мусора, отходов и строительных конструкций.

Отмечается, что в работах участвует отряд, специалисты которого имеют навыки работы в экстремальных условиях, в частности, в поиске людей в руинах после землетрясений.

В свою очередь в региональном главке Нацполиции сообщили, что в правоохранительные органы обратились родственники 18-летней девушки.

По словам родных, последний раз они общались с ней по телефону еще 30 ноября. «Полицейские устанавливают связи девушки и проверяют, могла ли она находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на момент пожара», - сообщили в полиции.

Кроме нее, как уточнили в главке, продолжаются поиски еще 13 человек, связь с которыми сейчас утеряна.



Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.