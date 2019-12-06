В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар, приостановлены следственные действия из-за возобновления возгорания. Об этом сегодня на совещании в Одесской областной государственной администрации сообщил Начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, передает УНИАН.

«В данное время есть осложнения с осмотром места происшествия в том плане, что до сих пор пожар полностью не погашен. И, как мне доложили, час назад, его снова начали тушить водой, и следователи приостановили осмотр места происшествия», - сообщил Шайхет.



По его словам, сейчас устанавливается, где именно могли находиться пропавшие без вести люди – на каком этаже, аудитории и пр. Уточняется список пропавших, опрашиваются очевидцы и пр. Шайхет подтвердил, что официально, по состоянию на утро 6 декабря, известно о двух погибших – 16-летней студентке и женщине, обнаруженной вечером под завалами.



Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.