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Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», расположенного по адресу: г. Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное… огласить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одессе», - говорится в распоряжении, которое Труханов в Facebook.

Согласно распоряжению, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

«Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным», – отметил Труханов.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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