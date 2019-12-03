Бывшего народного депутата Украины, бизнесмена Александра Онищенко задержали в Германии по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает УНИАН.

Она рассказала, что по экстрадиционному запросу САП Онищенко был задержан в Германии. Сейчас в САП ожидают его доставки в Украину.

Ранее СМИ сообщил, что Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП.

Онищенко заявлял, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.