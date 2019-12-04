В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась. Ею оказалась студентка колледжа, а не преподаватель, как сообщалось ранее.

По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В колледже не было отопления, поэтому, возможно, включили электрообогреватели.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», которым запрещается импорт электроэнергии из РФ.

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные актов Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (регистрационный номер 2045-1).

О блокировке помощи по безопасности Украине от США, в окружении президента Украины Владимира Зеленского знали еще в июле и пытались скрыть эту информацию от общественности, заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Национальное собрание Венгрии не обращалось к Госдуме РФ с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на соответствующий ответ венгерской стороны.

Кабинет Министров назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти.

Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом члена партии «Единая Россия» и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. Погибла преподаватель колледжа 1976 года рождения.

Полиция немецкого Аахена не имеет сведений о задержании бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Согласно заключению судмедэксперта, 14-летний житель Прилук погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга. Версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута.