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В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса скончалась 17-летняя студентка, а не преподаватель, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Думская».

«Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

На сайте Одесской облгосадминистрации сообщается, что среди пострадавших 15 жителей Одессы, трое жителей Беляевского района, двое – Раздельнянского, по одному - Тарутинского и Лиманского районов Одесской области.

«Скорая» госпитализировала с места пожара 15 человек, еще трое были доставлены в больницу из дома и четверо обратились к медикам самостоятельно (всего пострадали 22 человека). Они получили ожоги различной степени тяжести и локализации, а также отравление продуктами горения и другие травмы.

Как сообщалось, утром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

 
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