также в разделеОбщество
Средняя пенсия с начала года выросла на 374 гривни 16
Рада приняла закон о предоставлении добровольцам статуса УБД 21
Зарплата женщин в Украине на 25% меньше, чем мужчин 55
Адвокат семей Небесной Сотни прекратила голодовку 18
Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам «Альфы» 29
Приговор в деле экс-беркутовцев будут выносить не менее года 10
3 декабря. Картина дня 25
Легендарный танкист-киборг «Адам» не прошел аттестацию 162
НАБУ сообщило о подозрении куму Трубы 21
Украинцам разрешат брать 30 дней отпуска за свой счет 52
В САП подтвердили задержание Онищенко в Германии 143
Снегопады покидают Украину 21
Полиция остановила следствие по делу футбольных «договорняков» 47
РФ внесла крымчанина Приходько в список экстремистов 11
СМИ: Онищенко задержали в Германии 88
Фонд соцстрахования погасил задолженность по больничным 14
Садовый обжаловал миллионный залог 23
Рожкова заявила о преследовании семей чиновников НБУ 55

Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии «Единая Россия» и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого. Об этом в эфире крымскотатарского телеканала ATR рассказал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, сообщает УНИАН.

Кудрявого задержали на КПВВ «Каланчак» в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

По информации крымскотатарской организации «Аскер», мужчина участвовал в «крымской весне» и «отрядах самообороны» Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль «За возвращение Крыма».

Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал границу, чтобы получить заграничный паспорт Украины. Во время задержания оккупант заявил: «С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги