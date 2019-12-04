Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии «Единая Россия» и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого. Об этом в эфире крымскотатарского телеканала ATR рассказал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, сообщает УНИАН.



Кудрявого задержали на КПВВ «Каланчак» в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

По информации крымскотатарской организации «Аскер», мужчина участвовал в «крымской весне» и «отрядах самообороны» Севастополя. От Минобороны РФ он получил медаль «За возвращение Крыма».

Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал границу, чтобы получить заграничный паспорт Украины. Во время задержания оккупант заявил: «С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».



