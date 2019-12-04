Согласно заключению судмедэксперта, 14-летний житель Прилук погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга, сообщает пресс-служба полиции.

Для расследования смерти парня полицейские создали усиленную следственно-оперативную группу.

По словам заместителя председателя - начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе, дополнительно за время следствия проведено 7 воспроизведений на месте обнаружения тела погибшего, а также допрошены почти 460 человек.

«Сейчас мы уже имеем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве. Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута», - сказал он.

Согласно заключению судебного эксперта, при вскрытии печени и почек погибшего обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови умершего – кофеин. Во время допроса эксперта будет выяснено, каким образом это вещество попало в организм: в результате потребления кофе или энергетических напитков.

Кроме того, одна из судебных экспертиз опровергает, что под ногтями мальчика найден эпителий и ДНК другого лица.

«Следствие активно сотрудничает с семьей погибшего и их адвокатом. Всю информацию, которую предоставляют нам официальным путем, полицейские внимательно проверяют. Также в производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика – эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий», - подытожил Цуцкиридзе.

Как сообщал ForUm, 29 октября в Прилуках на железнодорожных путях было обнаружено тело 14-летнего парня. Следователи сразу же начали уголовное производство по данному факту, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

Родители погибшего и протестующие уверены, что парня жестоко убили - они нашли следы крови в нескольких сотнях метров от места, где было найдено тело школьника, свидетельствующие об избиении. Протестующие заявляют, что полиция упорно не хочет замечать все эти доказательства.

Под давлением протестующих, тело школьника перевезли в Киев.