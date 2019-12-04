Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», которым запрещается импорт электроэнергии из РФ, сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующий законопроект №2233 проголосовали 274 народных депутата.
Законом урегулирован механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу, недопущения неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции, обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.
Законом запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.
В то же время во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет Министров Украины имеет право отменять запрет этот, определив срок возобновления действия такого запрета.
Напомним, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи».
Кабинет Министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.
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