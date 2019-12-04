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В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где сегодня произошел пожар со многими пострадавшими, не было отопления, поэтому, возможно, включили электрообогреватели.

Об этом сказал городской голова Одесского городского совета Геннадий Труханов во время заседания исполкома, сообщает Укринформ.

«Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар», - подчеркнул Труханов.

Мэр общался во дворе колледжа с родителями, и те рассказали ему, что в помещении не было отопления, поэтому, возможно, были включены электрические приборы.

Также Труханов сообщил, что ликвидация пожара продолжается.

Он поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 12  пострадавших, из них 4 пожарных. Одна из пострадавших (43-летняя женщина) от полученных травм скончалась больнице.
ForUm

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