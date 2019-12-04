Национальное собрание Венгрии не обращалось к Госдуме РФ с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на соответствующий ответ венгерской стороны.

«МИД ознакомилось с информацией относительно заявления спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина об обращении Национального собрания Венгрии в Госдуму с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине. В этой связи наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Национальное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую ​​информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов», – говорится в сообщении.

В МИД считают, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым меются разные подходы.

«Верим, что Венгрия как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации», – сказано в сообщении.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине.