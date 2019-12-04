О блокировке помощи по безопасности Украине от США, которая состоялось 25 июля, в окружении президента Украины Владимира Зеленского знали еще в июле. И пытались скрыть эту информацию от общественности. Об этом в интервью The New York Times заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

«У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах», - отметила Зеркаль.

Она уточнила, что лично узнала о блокировании военной помощи с дипломатической телеграммы, которую направило в МИД Посольство Украины в США. Точной даты Зеркаль не вспоминает, но говорит, что это точно было до 30 июля. Офис президента также получил эту телеграмму. «Мы получили ее одновременно», - отметила Зеркаль.



Экс-заместитель главы МИД первой среди высокопоставленных чиновников рассказала, что о блокировке помощи по безопасности официальному Киеву было известно гораздо раньше, чем это узнала общественность. Тогда же американские дипломаты требовали от Зеленского выступить с публичным заявлением о начале расследований в Украине – против сына конкурента Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена, а также о возможном влиянии Украины на президентские выборы в США в 2016 году.

Зеркаль утверждает, что после начала расследования Палаты представителей Конгресса США относительно возможного импичмента Трампа, Офис президента Зеленского пытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу. В сентябре Зеркаль имела встречу с помощником Зеленского Андреем Ермаком. «Его главным посланием было молчать, не комментировать без разрешения», - заявила Зеркаль.

В октябре Зеркаль должна была лететь в США, где должна была обсудить с представителями Конгресса вопросы, связанные с расследованием относительно возможного импичмента Трампа. МИД Украины этот визит отменило.

Издание The New York Times обратилось в Офис президента Украины за комментариями относительно заявлений Зеркаль. Там на запрос не ответили.

Как сообщал ForUm, после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента 45 президента страны Дональда Трампа.