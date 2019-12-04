Кабинет Министров назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

«Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Из иностранных языков свободно владеет русским языком», – написал он.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

3 декабря Вятрович принес присягу перед Верховной Радой. Он занял место нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко, которая сложила депутатские полномочия.