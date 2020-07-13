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Желание восстановить свои права, вернуть имущество и наказать виновного является абсолютно нормальным для человека, пострадавшего от рук бывшего народного депутата ВРУ Игоря Скосаря. Об этом 9 июля во время круглого стола «Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще угрожает опасность?», который состоялся в пресс-центре «Стоп коррупции», заявил адвокат АО «LES» Дмитрий Безмаль, сообщает СтопКор.

Скосаря обвиняют в покупке мандата депутата Верховной Рады, угрозах убийством одного из бизнесменов и присвоении миллионов долларов этого же предпринимателя.

«Человек, который является потерпевшим в этом преступлении - у него два желания. Первое - это восстановить свои права и вернуть себе свое имущество, что абсолютно логично. И второе - это чтобы злодей понес наказание», - отметил адвокат.

Безмаль добавил, что Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство об аресте Скосаря из-за угроз убийством.

Дмитрий Безмаль

На круглом столе были сделаны и другие громкие заявления. Например, известная украинская бизнесвумен Людмила Русалина заявила, что ее бизнес-партнер Николай Петренко признался в причастности к заказным делам.

В свою очередь депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев вместе со своим адвокатом рассказали о результатах частного расследования. По их словам, убийцы трехлетнего сына Соболева, причастны также к ряду других громких убийств.

Вячеслав Соболев

 
ForUm

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