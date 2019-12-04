Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, в интервью Радио НВ заявила, что считать, что президент России Владимир Путин изменит политику в отношении Украины, нет оснований.

«Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания», — подчеркнула дипломатка, комментируя перспективу встречи в «нормандском формате» в Париже, которая должна состояться 9 декабря.

Зеркаль отметила, что все время «пытается у всех узнать», есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.

Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым — часть Украины.

«Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они «играют» сейчас не только в Украине, они «играют» во всем мире. … Сейчас мне кажется, оснований считать, что он приедет туда (на встречу в «нормандском формате». — Ред.) с благими намерениями вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры», — заявила Зеркаль.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.